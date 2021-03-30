Бесплатный Wi-Fi для пациентов доступен уже в 41 многопрофильном стационаре столицы

Пребывание пациентов в больнице стало более комфортным

Пациентам уже 41 многопрофильного стационара Москвы доступен бесплатный круглосуточный доступ к интернету через Wi-Fi. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она напомнила, что проект по развитию сети Wi-Fi был запущен в прошлом году.

"На сегодняшний день для пациентов создано почти 10 тысяч точек доступа к бесплатному Wi-Fi в 331 корпусе 41 многопрофильного стационара столицы", - сказала Ракова.

По ее словам, доступ в интернет делает пребывание пациентов в больнице более комфортным. Они могут смотреть любимые фильм, читать электронные книги и в любой момент выйти на связь с родными и близкими.

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