ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Ниццы заказали поставку "Спутника V"

10:48
  • вторник
  • 30 марта 2021

Российский препарат используют в десятках стран

Предварительный заказ на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" сделали власти Ниццы. Об этом сообщил мэр французского города Кристиан Эстрози.
В России стала доступна третья вакцина от коронавируса

"Да, можно сказать, что так", - сказал Эстрози в эфире телеканала BFM, отвечая на вопрос ведущего, заказан ли российский препарат.

Мэр Ниццы отметил: он рассчитывает на то, что вакцина пройдет апробацию Европейского агентства лекарственных средств в июне. Эстрози подчеркнул, что препарат "Спутник V" уже используется в десятках стран.        

Вакцина "Спутник V" разработана Центром имени Гамалеи и была зарегистрирована Минздравом в августе прошлого года. Эффективность препарата подтверждена исследованиями и публикациями в авторитетных медицинских изданиях. Применение "Спутника V" как средства борьбы с  коронавирусом одобрили уже более 50 стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.