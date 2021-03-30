Власти Ниццы заказали поставку "Спутника V"

Российский препарат используют в десятках стран

Предварительный заказ на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" сделали власти Ниццы. Об этом сообщил мэр французского города Кристиан Эстрози.

"Да, можно сказать, что так", - сказал Эстрози в эфире телеканала BFM, отвечая на вопрос ведущего, заказан ли российский препарат.

Мэр Ниццы отметил: он рассчитывает на то, что вакцина пройдет апробацию Европейского агентства лекарственных средств в июне. Эстрози подчеркнул, что препарат "Спутник V" уже используется в десятках стран.

Вакцина "Спутник V" разработана Центром имени Гамалеи и была зарегистрирована Минздравом в августе прошлого года. Эффективность препарата подтверждена исследованиями и публикациями в авторитетных медицинских изданиях. Применение "Спутника V" как средства борьбы с коронавирусом одобрили уже более 50 стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram