Эксперт оценил вероятность появления вулкана близ Москвы

Вулканолог объяснил, может ли рядом с Москвой появиться вулкан

Заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник в честь Дня Вулканолога рассказал, может ли извержение вулкана случиться в Московской области.

Эксперт заверил, что в Подмосковье не может быть вулканов, поскольку для этого необходимо, чтобы магма находилась близко к земной коре.

"Она может появиться в разных местах. Одно из них - это огненное кольцо вокруг Тихого океана, есть маленькое кольцо в Средиземном море - это итальянские и греческие вулканы", - объяснил Мельник.

Он подчеркнул, что действующие вулканы располагаются в зонах субдукции, где океаническая плита или морская плита "подползает" под континентальную и плавится, передает РИА Новости.

"Другие вулканы есть в срединно-океанических хребтах. Там земная кора формируется, блоки земной коры раздвигаются и изливается свежая магма. Есть еще так называемые горячие точки, или мантийные плюмы. Например, на Гавайях или под Йеллоустоном, где породы поднимаются с очень больших глубин, плавят земную кору и образуют большое количество магмы. Так что в Подмосковье нет никаких условий для вулканизма", - резюмировал вулканолог.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram