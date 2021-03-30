В России коронавирусом заболели еще 8277 человек

Выздоровели 9588 человек

В России за минувшие сутки выявили 8277 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1291. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 719 человек, в Подмосковье - 556.

Выздоровели за сутки 9588 человек. Скончались 409 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4536820 человек. Вылечились 4155996, умерли 98442 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 119,9 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 486378 человек.

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