Вакцина от AstraZeneca получила новое название

Препарат под старым названием зарекомендовал себя не лучшим образом

Вакцина от коронавирусной инфекции, произведенная англо-шведской компании AstraZeneca, переименована в Vaxzevria, сообщили в Европейском агентстве лекарственных средств ЕМА.

Отмечается, что в препарате не стали менять ничего, кроме названия, маркировки и упаковки. При этом переименовать вакцину решили на фоне сообщений о том, что многие пациенты после прививки получили ряд серьезных осложнений, а несколько человек умерли от тромбоза. В результате некоторые европейские страны были вынуждены приостановить использование вакцины.

При этом специалисты из ЕМА уверяют, что вакцина компании AstraZeneca не повышает риск тромбоэмболических осложнений, а преимущества препарата превышают возможные риски.

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