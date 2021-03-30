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Вакцина от AstraZeneca получила новое название

11:27
  • вторник
  • 30 марта 2021

Препарат под старым названием зарекомендовал себя не лучшим образом

Вакцина от коронавирусной инфекции, произведенная англо-шведской компании AstraZeneca, переименована в Vaxzevria, сообщили в Европейском агентстве лекарственных средств ЕМА.

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Отмечается, что в препарате не стали менять ничего, кроме названия, маркировки и упаковки. При этом переименовать вакцину решили на фоне сообщений о том, что многие пациенты после прививки получили ряд серьезных осложнений, а несколько человек умерли от тромбоза. В результате некоторые европейские страны были вынуждены приостановить использование вакцины.

При этом специалисты из ЕМА уверяют, что вакцина компании AstraZeneca не повышает риск тромбоэмболических осложнений, а преимущества препарата превышают возможные риски.

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