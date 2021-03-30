Цены на масло и сахар стабилизировали до осени

Постановление подписал глава правительства

Соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахарный песок продлено. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Цена сахарного песка останется прежней до июня, а масла – до октября 2021 года.

"Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе правительства.

Соглашение, подписанное производителями и торговыми сетями в декабре 2020 года, должно было действовать до 1 апреля 2021-го. Меры доказали свою эффективность, и договор продлили. В соответствии с ним, отпускная цена белого сахара составляет 36 рублей, а розничная – не более 46 рублей за килограмм. Подсолнечное масло, соответственно - 95 и 110 рублей за литр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram