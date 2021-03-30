ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цены на масло и сахар стабилизировали до осени

11:25
  • вторник
  • 30 марта 2021

Постановление подписал глава правительства

Соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахарный песок продлено. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Цена сахарного песка останется прежней до июня, а масла – до октября 2021 года.
Минсельхоз предложит субсидии производителям масла и сахара

"Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе правительства.

Соглашение, подписанное производителями и торговыми сетями в декабре 2020 года, должно было действовать до 1 апреля 2021-го. Меры доказали свою эффективность, и договор продлили. В соответствии с ним, отпускная цена белого сахара составляет 36 рублей, а розничная – не более 46 рублей за килограмм. Подсолнечное масло, соответственно - 95 и 110 рублей за литр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Женщина покупает сахар в магазине
Женщина покупает сахар в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.