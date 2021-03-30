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Оркестр и цыгане: сколько стоили дни рождения Ивлеевой, Бородиной и Воли

12:11
  • вторник
  • 30 марта 2021

Звезды не скупятся на вечеринки

Российские знаменитости не жалеют денег, чтобы отпраздновать день рождения и удивить гостей, но далеко не все озвучивают "ценник". Стало известно, в какую сумму праздники обошлись Насте Ивлеевой, Ксении Бородиной и Павлу Воле.
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Совсем недавно российскую столицу потрясло громкое событие – блогер и ведущая Настя Ивлеева отпраздновала свое 30-летие. На шикарную вечеринку в стиле "кибербарокко" пришли порядка 170 звезд, среди которых Алла Пугачева, Максим Галкин, Даня Милохин, Лолита, Ксения Собчак, Моргенштерн и Филипп Киркоров. Блогер развлекала гостей стриптизом, казино и напитками, на организацию праздника она потратила около 8 миллионов рублей. Примерно столько же денег ушло на организацию в 9 городах страны бесплатного кинопоказа с поп-корном любимого фильма Насти "Девчата".

Ксения Бородина в этом году с размахом отметила 38-летие. Звезда в компании подруг и их мужей (всего 15 человек) отправилась на три дня на курорт "Красная Поляна" в Сочи, где арендовала дорогую гостиницу, забронировала шикарный ресторан и банный комплекс. А по возвращении в столицу Бородина устроила вечеринку в ресторане, куда пригласила 50 гостей и цыганский ансамбль. Предполагается, что праздник стоил телеведущей не менее трех миллионов рублей.

Павел Воля решил встретить свои 42 года в Дубае, куда отправился с супругой Ляйсан Утяшевой и компанией друзей. Заграничные деликатесы и шикарный торт обошлись шоумену не менее чем в 1 миллион рублей, передает Teleprogramma.pro.

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