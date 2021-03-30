Лукашенко решил сохранить полномочия президента после конституционной реформы

Без сильной власти "стране не бывать", уверен белорусский лидер

Основные полномочия президента сохранятся и после конституционной реформы. "Растворять" будущего лидера государства нельзя – без сильной власти страна исчезнет, уверен Александр Лукашенко.

"У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями", - заявил белорусский лидер на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти.

По словам президента Белоруссии, необходимость внесения конституционных изменений назревала давно, решение принималось исключительно исходя из внутренних интересов страны и общества. Лукашенко напомнил, что говорил о поправках в конституцию еще во время обращения с посланием к белорусскому народу и парламенту несколько лет назад, тогда же было подготовлено два варианта основного закона, передает БелТА.

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