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Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировала 58-я страна

12:20
  • вторник
  • 30 марта 2021

Одобрение прошло по ускоренной процедуре

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Республике Мали. Регистрация прошла по ускоренной процедуре. Таким образом, препарат от Центра имени Гамалеи одобрен уже в 58 странах.
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"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Мали. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Общее население стран, уже одобривших применение "Спутника V" - свыше 1,5 миллиарда человек. Более десятка стран Африки включили российскую вакцину в национальные портфели. Глава РФПИ Кирилл Дмитриеы приветствовал решение властей Мали и напомнил о подтвержденной безопасности и эффективности российской вакцины.

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