Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировала 58-я страна

Одобрение прошло по ускоренной процедуре

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Республике Мали. Регистрация прошла по ускоренной процедуре. Таким образом, препарат от Центра имени Гамалеи одобрен уже в 58 странах.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Мали. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Общее население стран, уже одобривших применение "Спутника V" - свыше 1,5 миллиарда человек. Более десятка стран Африки включили российскую вакцину в национальные портфели. Глава РФПИ Кирилл Дмитриеы приветствовал решение властей Мали и напомнил о подтвержденной безопасности и эффективности российской вакцины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram