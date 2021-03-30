Названы признаки развития алкоголизма

Судить можно по частоте употребления напитков

Каждый прием алкоголя снижает качество жизни человека. Страдающие алкоголизмом люди могут ссориться с кем-то или нарушать закон. Один из признаков заболевания - потребление спиртного чаще чем раз в две недели в любом количестве, пояснил психиатр-нарколог Ивери Кизицкий.

Врач отметил, что у некоторых страдающих алкоголизмом пациентов особых последствий не наблюдатеся.

"Они существуют так более 20 лет, при этом настолько адаптировались, что вредят только внутренним органам. Но здоровье их так велико, что его хватает и на работу, и чтобы чувствовать себя хорошо, не происходит нарушений административного и уголовного кодексов", — заявил Кизицкий в интервью "Ленте.ру".

Ранее россиянам объяснили, какова безопасная доза алкоголя – причем она разная для каждого вида напитков. Как отметил врач психиатр-нарколог Александр Огородников, можно выпить бутылку некрепкого пива, бокал сухого вина или шампанского, 45 граммов водки или коньяка.

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