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Появилось видео с места стрельбы в Мытищах

14:42
  • вторник
  • 30 марта 2021

Мужчина заперся в своем доме

Срочные сообщения поступают из подмосковных Мытищ. В коттеджном посёлке "Новые Вешки" хозяин одного из домов вступил в перестрелку с сотрудниками полиции.

Видеокадры с места событий уже появились в сети интернет. Как сообщают в МВД, правоохранители прибыли в элитный посёлок для обыска по решению суда. Предполагается, что мужчина причастен к торговле оружием. Однако подозреваемый заперся в здании вместе с семьёй и открыл стрельбу из окна, а затем бросил в силовиков две гранаты. Одна из них взорвалась.

После переговоров, которые длились несколько часов, мужчина выпустил из дома дочь и внучку. Однако сам выходить отказался. Вместе с ним в здании находился его зять. Некоторое время назад появились сообщения о том, что он задержан, однако, судя по всему, информация оказалась преждевременной.

По неофициальной информации, подозреваемому 61 год, он житель Москвы, ранее был судим и с 2001-го года находился в федеральном розыске. На его имя зарегистрировано пять единиц нарезного оружия и одно травматическое.

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