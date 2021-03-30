Правительство продолжает стабилизировать цены на продукты

Соглашение касается подсолнечного масла и сахара

Правительство продлило срок действия соглашений о стабилизации цен на ряд продуктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

Речь идёт о подсолнечном масле и сахаре. Предыдущие договорённости с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров и торговыми сетями истекали 1 апреля. Это могло привести к подорожанию.

Сейчас стоимость литра масла для розничных покупателей останется на уровне 110 рублей, а килограмма сахара - 46 рублей. Данное решение входит в комплекс мер по снижению цен, разработанных правительством по поручению президента.

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