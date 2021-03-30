Почти 1 млн российских семей получили выплаты на первого ребенка в 2020 году

Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова

С 2019 года в России создано почти 63 тысячи новых мест в яслях в рамках нацпроекта "Демография". Об этом во вторник на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, более полутора тысяч специалистов дошкольных негосударственных учреждений прошли курсы повышения квалификации, а для 36 тысяч женщин с детьми была организована профессиональная переподготовка для дальнейшего трудоустройства, отмечает "ТВ Центр". Правительство продолжает оказывать семьям с детьми и финансовую помощь.

"992 тысячи семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением и усыновлением первого ребенка, более 1,2 млн семей получили сертификат на материнский капитал, при этом обращаю внимание, что 20 год был первым годом, когда маткапитал стали получать семьи, которые имеют или в которых появляется первый ребенок", - рассказала Голикова.

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