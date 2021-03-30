В Москве наградили победителей литературного конкурса "Лето Господне"

Цель конкурса - реализовать творческий потенциал школьников
В Москве наградили победителей Международного детско-юношеского литературного конкурса "Лето Господне". Торжественная церемония состоялась в Белом зале Храма Христа Спасителя.
Мероприятие проходило в течение четырех дней. В программе - экскурсии по знаковым местам столицы, посещение музеев и написание финальных сочинений. При этом участники были разделены на возрастные группы, сообщает "ТВ Центр".
Главная цель конкурса - приобщить детей к литературе и реализовать творческий потенциал школьников.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram