ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве наградили победителей литературного конкурса "Лето Господне"

14:51
  • вторник
  • 30 марта 2021

Цель конкурса - реализовать творческий потенциал школьников

В Москве наградили победителей Международного детско-юношеского литературного конкурса "Лето Господне". Торжественная церемония состоялась в Белом зале Храма Христа Спасителя.

Мероприятие проходило в течение четырех дней. В программе - экскурсии по знаковым местам столицы, посещение музеев и написание финальных сочинений. При этом участники были разделены на возрастные группы, сообщает "ТВ Центр".

Главная цель конкурса - приобщить детей к литературе и реализовать творческий потенциал школьников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Конкурс "Лето Господне"
Конкурс "Лето Господне"
Конкурс "Лето Господне"
Конкурс "Лето Господне"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.