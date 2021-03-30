Собянин открыл новое производство медицинских изделий на базе ЦИТО

Выпускаться будут более 500 видов медицинской продукции

Более 500 медицинских изделий будут выпускать на обновлённом заводе при Институте Приорова. За время реконструкции, которая длилась 4 года, на предприятии произошла настоящая техническая революция. Теперь не менее 30 процентов имплантов для нужд травматологии и ортопедии будут выпускать здесь.

Тончайший луч режет титановую пластину, как бумагу. Как ни странно, в его основе вовсе не лазер. А смесь воды и песка под давлением 4 тысячи атмосфер. Песок нужен особенный - мельчайшей фракции. Такой завозят из Австралии. За девять минут на гидроабразивном станке вытачивается заготовка импланта.

Предприятие было основано в 1963-м на базе протезного отдела института травматологии и ортопедии имени Приорова. Четыре года назад стартовал проект реконструкции и технического перевооружения. Закуплены 300 единиц современного оборудования: это обрабатывающие центры, станки для модифицирования поверхности и нанесения функциональных покрытий, 3D-принтеры для изготовления индивидуальных имплантатов и протезно-ортопедических изделий. Старт производству сегодня дали, нажав символическую кнопку.

На производстве делают всё: от первичной обработки полуфабрикатов до стерилизации и упаковки уже готовых медицинских изделий. Выпускаться будут более 500 видов медицинской продукции. На стендах представлена лишь малая часть, но можно понять диапазон. Это и совсем крошечные пластины, шарниры, и огромные гвозди, которые вживляют в поврежденные кости.

Продукция обеспечит не менее 30 процентов потребностей отечественного рынка имплантов для нужд травматологии и ортопедии. Прежде многие протезы приходилось заказывать за границей.

"Важный проект с точки зрения инноваций, технологий высочайшего уровня - с одной стороны. С другой стороны, замена огромного потока импортной продукции. И в-третьих, самое главное, это создание первоклассных медицинских изделий для тысяч людей, которые попадают в страшную ситуацию с ампутацией ног, заменой суставов. Каждый год это больше 10 тысяч сложнейших операций", - отметил Собянин.

Прямо над цехами разместили реабилитационный центр. В комнатах дорожки, ступеньки, подвесная рельсовая система. При участии ортопеда, невролога, психолога, реабилитолога и протезиста пациенту правильно подбирают протез и учат им пользоваться.

Сразу после открытия производственной площадки столичные власти презентовали сервис "Новые возможности". Это индивидуальное сопровождение лиц трудоспособного возраста, перенесших ампутацию. Основная задача – дать возможность таким людям максимально быстро адаптироваться в новых условиях и вернуться к нормальной жизни.

Егор Киселёв, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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