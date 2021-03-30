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На северо-востоке Москвы сгорели почти 30 машин (видео)

15:13
  • вторник
  • 30 марта 2021

Названа предварительная причина инцидента

Почти 30 машин - грузовики, бензовозы и легковые автомобили - сгорели на северо-востоке Москвы. Пожар произошел минувшей ночью на Стартовой улице, передает "ТВ Центр".

Огонь вспыхнул около трех часов. Пламя охватило площадь почти в 500 квадратных метров. Только к утру пожарные смогли полностью ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших.

Машины находились на территории промзоны, где расположен пункт техосмотра и шиномонтажа. Одной из версий произошедшего называют поджог.

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