На северо-востоке Москвы сгорели почти 30 машин (видео)

Названа предварительная причина инцидента

Почти 30 машин - грузовики, бензовозы и легковые автомобили - сгорели на северо-востоке Москвы. Пожар произошел минувшей ночью на Стартовой улице, передает "ТВ Центр".

Огонь вспыхнул около трех часов. Пламя охватило площадь почти в 500 квадратных метров. Только к утру пожарные смогли полностью ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших.

Машины находились на территории промзоны, где расположен пункт техосмотра и шиномонтажа. Одной из версий произошедшего называют поджог.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram