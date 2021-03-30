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Построенный по программе реновации дом в районе Косино-Ухтомский готов к заселению

15:23
  • вторник
  • 30 марта 2021

Какие технологии использовались и что придумали дизайнеры, чтобы оформить новостройку стильно?

Дом в стиле "домино", который возвели в районе Косино-Ухтомский по программе реновации, ждёт новосёлов. Материалы в 9-этажке - новейшие, отделка - современная, а сами квартиры не меньше тех, откуда должны переехать жильцы домов, предназначенных под снос.

Эта высотка на улице с загадочным названием Черное озеро на востоке столицы уже почти готова к заселению. В доме 9 этажей и подземный паркинг. В отделке фасадов панели плитки разных цветов создают эффект домино.

Окна впускают потоки света, и уже все продумано до деталей - москитная сетка и специальный блокиратор на каждой створке - чтобы не открыли дети. Квартиры полностью готовы к заселению: на стенах - качественные обои на флизелиновой основе, которые при желании можно покрасить. На потолках висят люстры, на полу - керамика и ламинат. Все готово к тому, чтобы въехать сразу, без дополнительного ремонта. Это единый стандарт, по которому сдаются квартиры в новых домах по программе реновации.

"Отделочные материалы внутри квартир, логистика - разработано по стандартам, все с учетом опыта реализации программ, с учетом опыта строительства инвесторами жилых домов. У нас предусматривается отделка всей квартиры и общественных зон", - рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Внутри - просторные и светлые подъезды, а между вестибюлем и входом нет ступенек.

"Здесь можно с улицы, с дворовой территории беспрепятственно последовать на колясках до лифтов и подняться на любой этаж", - отметил технический директор подрядной организации Московского фонда реновации Алексей Алексейчук.

В районе Косино-Ухтомский в программу реновации попали 55 домов. И к заселению готовы уже две новостройки, в которые смогут переехать более 400 человек.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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