В метро Москвы запустили поезд, посвященный 110-летию Боткинской больницы

В вагонах можно узнать об истории клиники
Во вторник по Замоскворецкой линии метро начал ходить поезд, посвященный 110-летию Боткинской больницы. Об этом сообщает "ТВ Центр".
В вагонах представлена вся история крупнейшей в России клиники. Горожане смогут узнать, какие открытия совершались в его стенах, об уникальных операциях и современных достижениях.
Фотографии рассказывает о выдающихся медиках прошлого и о том, какие специалисты работают в клинике сейчас. Кроме того, выпущены юбилейные карты "Тройка", которые можно приобрести на кассах внутри кольцевой веткиВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram