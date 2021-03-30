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В метро Москвы запустили поезд, посвященный 110-летию Боткинской больницы

15:24
  • вторник
  • 30 марта 2021

В вагонах можно узнать об истории клиники

Во вторник по Замоскворецкой линии метро начал ходить поезд, посвященный 110-летию Боткинской больницы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В вагонах представлена вся история крупнейшей в России клиники. Горожане смогут узнать, какие открытия совершались в его стенах, об уникальных операциях и современных достижениях.

Фотографии рассказывает о выдающихся медиках прошлого и о том, какие специалисты работают в клинике сейчас. Кроме того, выпущены юбилейные карты "Тройка", которые можно приобрести на кассах внутри кольцевой ветки

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