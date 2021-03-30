Велосипедисты уплыли на отколовшейся льдине по Москве-реке (видео)

Их сняли спасатели

Весну горожане встречают по-разному, кому-то солнечные лучи явно не на пользу. На Москве-реке в районе острова Бобровый спасатели сняли с отколовшейся льдины двух велосипедистов, передает "ТВ Центр".

Что они там делали - непонятно: о помощи не просили и выглядели вполне счастливо. Патрулю пришлось долго уговаривать их покинуть опасное место. В итоге экстремалы были доставлены на берег, сейчас с ними разбираются полицейские.

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