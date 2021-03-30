В ВОЗ посоветовали россиянам есть больше овощей и фруктов

Специалисты рекомендуют жителям России скорректировать меню

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович посоветовала россиянам сократить потребление соли и сахара, а также ввести в рацион больше рыбы и фруктов.

По словам специалиста ВОЗ, такое меню поможет улучшить здоровье и снизить смертность. При этом особое внимание Вуйнович рекомендовала уделить именно овощам и фруктам.

"Всемирная организация здравоохранения имеет очень много рекомендаций по здоровому образу жизни. Да, рыбу есть полезно, но прежде всего – фрукты и овощи пять раз в день, снижение потребления сахара и соли будет гораздо выше влиять на здоровье россиян и снижение смертности от неинфекционных заболеваний", - сказала она.

Вуйнович также отметила, что органический мышьяк, содержащийся в рыбе, не несет большой опасности, но при этом опасность от мышьяка есть в воде, и существует норма в 10 микрограммов на литр, передает РИА Новости.

"Огромной опасности от рыбы нет, но это зависит от рациона. Например, в Дании это 112 миллиграммов на килограмм рыбы, а в Японии, где в рационе есть рыба, рис и водоросли, которые содержат мышьяк, до 928 миллиграммов. В каждой стране рекомендуется своя оценка и качественный мониторинг", - добавила представитель ВОЗ.

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