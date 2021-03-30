В Третьяковке открылась выставка "Илья Репин: известный и неизвестный"

Там представлены более 30 работ

Неизвестный Репин - в Третьяковке! Работы великого русского художника, которые ранее не экспонировались, публика впервые увидит на выставке, которая открылась сегодня в галерее. Живопись и графика разных лет из собственного собрания музея, а также частных коллекций разместились в двух "репинских" залах. Можно увидеть, как создавались шедевры и как их реставрировали.

"Классические" портреты из запасников Третьяковки, женские портреты из частных собраний, поражающие своей яркостью и смелостью, поздние работы на библейские темы и государственные заказы. На камерной выставке "Илья Репин: известный и неизвестный" - работы, которые широкой публике раньше были недоступны. Основная же репинская экспозиция едет в Европу, изголодавшуюся по большому искусству.

"Выставка Репина уже смонтирована в Хельсинки, мы сейчас ждём момента, когда музей будет открыт, мы надеемся, что это произойдёт в ближайшие недели, и поскольку очень большой зазор между экспонированием в Хельсинки и в Париже, надеемся, что все эти планы будут реализованы", - говорит генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Возможно, к моменту возвращения экспозиции на место вернётся и многострадальная картина "Иван Грозный и сын его Иван", которая после нападения три года назад всё ещё находится на реставрации. Сейчас в зале о ней напоминают только крепежи.

"Основная конструкция, она достаточно откровенная, техническая конструкция, и мы её скрываем вот за таким архитектурным щитом, но она там, она очень мощно вмонтирована в стену этого зала. И для нас это очень символично – крепёж ждёт возвращения картины на своё родное место", - объясняет главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

У картины очень плохая связь между крашеным слоем и грунтом. Реставраторы называют это "хронической болезнью". Весь 20-й век они пытались понять, как укрепить полотно. 100 лет назад использовали осетровый клей и воско-смоляные мастики. Сегодня путём сложных экспертиз и анализов пытаются разработать синтетический состав.

"Мы делали пробы: на образцах макета были воспроизведены все слои картины, учитывая все данные, полученные из нашей исследовательской лаборатории. Те же материалы, тот же принцип нанесения, и потом мы нанесли на них соответствующий консолидант, который мы выбрали для себя", - говорит реставратор высшей категории Третьяковской галереи Александра Орловская.

Ещё одна трудность – центральная часть, сильно пострадавшая ещё в 1913 году, после нападения иконописца Абрама Балашова. Он порезал её ножом. Тогда восстанавливать полотно пригласили самого Репина, но очень быстро отстранили: авторский взгляд со временем изменился. Картине сейчас посвящен отдельный зал, из Воронежского областного художественного музея привезли более позднюю и переосмысленную композицию "Сыноубийца". Репину запрещали приходить в Третьяковскую галерею с кистями и складным мольбертом, потому что художник имел привычку переделывать свои же картины. И вот на вариации 1909 года у царя Ивана совершенно другое выражение лица.

Возможно, художнику всё-таки стоило дать шанс переделать картину, ведь ему виднее. Так или иначе, реставраторы подобрались к излечению "Ивана Грозного и сына его Ивана" вплотную. И когда картина вернётся на своё место, беречь её уже будет защитная капсула.

Александра Панина, Алексей Комаров и Павел Скворцов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram