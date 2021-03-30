Названы города России с самыми бестактными жителями

Россияне ответили на несколько вопросов

Стало известно, в каких российских городах живут самые бестактные люди. Культуру местных жителей оценили по трем вопросам.

Россиян спросили, вмешиваются ли они в чужие разговоры, дают ли советы незнакомцам и дослушивают ли собеседника до конца. Согласно опросу агентства Zoom Market, первые пять позиций в антирейтинге заняли Ростов-на-Дону, Воронеж, Сочи, Иваново и Белгород.

"Культурная столица" - Санкт-Петербург – занял 13 строчку, а Москва оказалась на 20 месте.

Оказалось, что 86% опрошенных любят давать советы незнакомым людям, 23% могут себе позволить вмешаться в чужую беседу, а 67% респондентов стараются дослушать собеседника до конца

В опросе приняли участие жители 21 российского города в возрасте от 18 лет.

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