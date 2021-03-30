ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Канцлер Австрии объявил о закупке 1 миллиона доз "Спутника V"

13:26
  • вторник
  • 30 марта 2021

Препарат поступит в апреле

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" намерена закупить Австрия. Как сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц, речь идет о партии в 1 миллион доз препарата, которая поступит в страну, предположительно, в апреле.
Австрия предложила ввести "зеленые паспорта" для привитых от COVID-19

"С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно 1 миллион доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест", - заявил Курц в эфире телеканала ОЕ24.

Австрийский канцлер подчеркнул, что в вопросе вакцинации не должно быть геополитических шор. Важно только, эффективна и безопасна ли вакцина, а откуда она – не имеет значения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Себастьян Курц
Себастьян Курц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.