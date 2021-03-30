Канцлер Австрии объявил о закупке 1 миллиона доз "Спутника V"

Препарат поступит в апреле

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" намерена закупить Австрия. Как сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц, речь идет о партии в 1 миллион доз препарата, которая поступит в страну, предположительно, в апреле.

"С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно 1 миллион доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест", - заявил Курц в эфире телеканала ОЕ24.

Австрийский канцлер подчеркнул, что в вопросе вакцинации не должно быть геополитических шор. Важно только, эффективна и безопасна ли вакцина, а откуда она – не имеет значения.

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