В Мытищах мужчина открыл стрельбу по прохожим и полиции

Он забаррикадировался в частном доме

В Мытищах мужчина забаррикадировался в своем доме и открыл стрельбу по прохожим и полиции. Инцидент произошел в поселке Новые Вешки.

Как сообщает Life, сотрудники полиции приехали к дому 61-летнего местного жителя, заподозрив его в торговле оружием. Мужчина сдаваться не захотел и открыл огонь из окон дома. По данным очевидцев, он также выбросил на улицу гранату.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас спецслужбы готовятся к штурму дома.

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