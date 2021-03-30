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Песков оценил меры по сдерживанию цен на продукты

13:57
  • вторник
  • 30 марта 2021

В России стабилизировали цены на масло и сахар

Дмитрий Песков оценил действия правительства по сдерживанию роста цен на продукты. По мнению пресс-секретаря президента, была проделана филигранная работа, позволившая избежать товарных перекосов для ритейла и производителей.
Цены на масло и сахар стабилизировали до осени

"Это процесс достаточно филигранный. И правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке - и с точки зрения производителей, и с точки зрения ритейлеров", - заявил Песков.

По его словам, мониторинг ситуации лег на плечи правительства, однако ситуация находится и под контролем администрации президента – как одно из поручений главы государства, передает РИА Новости.

Ранее в кабмине приняли решение продлить соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Для сахара они продлены до 1 июня, а для масла – до 1 октября этого года.

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