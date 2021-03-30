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Стрелок в Мытищах взял в заложники ребенка

13:53
  • вторник
  • 30 марта 2021

На переговоры мужчина не идет

Житель подмосковных Мытищ, открывший стрельбу из окна частного да, мог взять заложников. По некоторым данным, мужчина мог захватить ребенка и двоих взрослых.
В центре Москвы произошла стрельба

"По предварительным данным мужчина пенсионер, у него в заложниках двое взрослых родственников и ребенок", - приводит агентство "Интерфакс" комментарий информированного источника. Отмечается, что стрелок не идет на переговоры и не выдвигает никаких требований.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии в коттеджном поселке "Новые Вешки" в подмосковных Мытищах. Стрелок забаррикадировался в одном из частных домов.

Life shot со ссылкой на свои источники сообщает, что мужчина — 61-летний Владимир Баранданов, у него в заложниках дочь, зять и ребенок. По данным Telegram-канала "112", он подозревается в незаконном обороте оружия. Когда приехала полиция, мужчина открыл стрельбу. Отряд особого реагирования готовится к штурму дома.

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