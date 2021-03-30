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Названы дата и номер выступления Манижи на "Евровидении"

14:20
  • вторник
  • 30 марта 2021

Российская конкурсантка попала в первый полуфинал

В этом году в первом полуфинале "Евровидения" участница от России Манижа выступит под номером три, сообщили организаторы конкурса. В первый раз выйти на сцену в Роттердаме Маниже придется 18 мая.

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"Порядок проведения двух полуфинальных шоу был определен продюсерами принимающего вещателя и утвержден Мартином Остердалом, исполнительным директором "Евровидения", - говорится на официальном сайте песенного конкурса.

Помимо российской участницы в первом полуфинале выступят конкурсанты из Словении, Литвы, Австралии, Швеции, Ирландии, Кипра, Северной Македонии, Хорватии, Бельгии, Норвегии, Израиля, Азербайджана, Румынии, а также Украины и Мальты.

Ранее Следственный комитет попросили проверить песню Манижи. Как считают сотрудники редакции издания "Ветеранские вести", это необходимо сделать из-за "противоправных высказываний" певицы. Общественники посчитали сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Следователи не обнаружили в песне нарушений закона.

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