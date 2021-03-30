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Собянин открыл новый завод по производству медизделий на базе ЦИТО

14:21
  • вторник
  • 30 марта 2021

Это проект мирового уровня

В Москве после реконструкции открылся новый медицинский производственный комплекс на базе Центра инновационных технологий в ортопедии. Предприятие сегодня посетили Сергей Собянин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко и министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"В Москве появилось первоклассное высокотехнологичное производство, без всякого сомнения, мирового уровня. Я очень благодарен министерству промышленности, министерствам труда, здравоохранения за этот уникальный проект. Казалось бы, маленькие изделия с низкой маржинальностью, с виду ничего из себя не представляющие, но это очень важный проект. Важный проект с точки зрения инноваций, технологий высочайшего уровня - с одной стороны. С другой стороны, замена огромного потока импортной продукции. И в третьих, самое главное, это создание первоклассных медицинских изделий для тысяч людей, которые попадают в страшную ситуацию с ампутацией ног, заменой суставов. Каждый год это больше 10 тысяч сложнейших операций", - сказал Собянин.

Площадь комплекса составляет свыше 11 тысячи квадратных метров. Там размещено порядка 300 единиц современного технологического оборудования. Реализация проекта позволит обеспечить, как минимум, 30% потребностей отечественного рынка конкурентоспособными имплантируемыми медицинскими изделиями.

Сергей Собянин также рассказал, что с 1 мая власти Москвы запускают новый сервис, который включает в себя персональное сопровождение человека, перенесшего ампутацию конечностей.

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