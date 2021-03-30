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Путин отметил важность укрепления общероссийской гражданской идентичности

14:40
  • вторник
  • 30 марта 2021

Президент открыл заседание совета по межнациональным отношениям

Госдума до конца года примет изменения в закон о языках российских народов, который закрепит ответственность государства за их сохранение и создаст условия для их изучения и развития. Об этом во вторник заявил Владимир Путин, открывая заседание совета по межнациональным отношениям, сообщает "ТВ Центр".

Реализация национальной политики требует пристального внимания, особенно на местах. По словам президента, нет ничего важнее укрепления гражданской идентичности. Для многонациональной России солидарность людей имеет принципиальное значение.

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