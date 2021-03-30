Путин отметил важность укрепления общероссийской гражданской идентичности

Президент открыл заседание совета по межнациональным отношениям

Госдума до конца года примет изменения в закон о языках российских народов, который закрепит ответственность государства за их сохранение и создаст условия для их изучения и развития. Об этом во вторник заявил Владимир Путин, открывая заседание совета по межнациональным отношениям, сообщает "ТВ Центр".

Реализация национальной политики требует пристального внимания, особенно на местах. По словам президента, нет ничего важнее укрепления гражданской идентичности. Для многонациональной России солидарность людей имеет принципиальное значение.

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