ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Движение на участке Калужско-Рижской линии метро возобновят досрочно

15:05
  • вторник
  • 30 марта 2021

Все станции начнут работать в обычном режиме уже в среду

Важная новость для пассажиров метро - уже в среду, на 3 дня раньше срока, заработает участок Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Напомним, движение между станциями "Беляево" и "Новые Черёмушки" было закрыто с 20 марта из-за строительства Большой кольцевой линии и будущей станции "Воронцовская". На это время для горожан были организованы компенсационные автобусы.

В среду все станции начнут работать в обычном режиме. К первому апреля снимут и все ограничения в движении транспорта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Метро "Новые Черемушки"
Метро "Новые Черемушки"
Метро "Новые Черемушки"
Метро "Новые Черемушки"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.