Движение на участке Калужско-Рижской линии метро возобновят досрочно

Все станции начнут работать в обычном режиме уже в среду

Важная новость для пассажиров метро - уже в среду, на 3 дня раньше срока, заработает участок Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Напомним, движение между станциями "Беляево" и "Новые Черёмушки" было закрыто с 20 марта из-за строительства Большой кольцевой линии и будущей станции "Воронцовская". На это время для горожан были организованы компенсационные автобусы.

В среду все станции начнут работать в обычном режиме. К первому апреля снимут и все ограничения в движении транспорта.

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