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Председатель Мосгордумы рассказал о планах благоустройства в районах СВАО на ближайшие годы

14:46
  • вторник
  • 30 марта 2021

Власти столицы займутся районами Свиблово и Северным и Южным Медведково

Программа "Мой район", которую реализует правительство Москвы, учитывает пожелания жителей столицы по благоустройству общественных территорий, реконструкции спортивных и образовательных объектов. О том, какие работы власти города будут проводить в Свиблово, а также в Северном и Южном Медведково, рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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По словам депутата, в этом году запланировано комплексное благоустройство территорий школ № 285, № 967 и № 1506 и межшкольного стадиона "Юность", благоустройство 58 дворов. На 62 придомовых участках установят 229 световых опор. Будет проведен комплекс мероприятий по восстановлению пруда Медведковский, к осени завершатся работы по обновлению пруда Ясный. В Северном Медведково запланированы работы по благоустройству разворотного трамвайного круга на улице Полярной. В Южном Медведково на улице Молодцова будет приведён в порядок участок, прилегающий к ЗАГСу.

Шапошников заявил, что московские районы становятся все удобнее и приобретают собственный облик, даже начинают "дышать" по-новому. Восстановленные парки, скверы, водоемы создают особую экологическую среду, где можно "отдохнуть душой", считает парламентарий.

Шапошников рассказал и о предстоящем благоустройстве парка "Яуза", который является самым протяженным парком в Европе. Значительную его часть составляет особо охраняемая природная территория, где встречаются краснокнижные растения и животные. В связи с этим все работы проводятся бережно и под строгим контролем депутата, жителей, членов Общественного совета парка и местных властей.

В этом году на территории "Парка Яуза" будет благоустроена пойма реки Чермянка вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова. Планируется также благоустроить пойму реки Яуза вдоль Северодвинской, Сухонской улиц и от улицы Широкой до улицы Енисейской. Но прежде необходимо разработать проект и обсудить его с жителями. Работы будут проводиться с 2022 по 2023 год.

"Задачи, связанные с парком – масштабные: гармонично объединить городское и природное пространство, создать больше мест для отдыха, прогулок, занятий спортом, творчеством, сделать его ещё более комфортным и притягательным для москвичей всех возрастов", - резюмировал депутат.

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