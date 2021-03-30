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Киев усиливает военные группировки в Донбассе и на границе с Крымом

14:45
  • вторник
  • 30 марта 2021

В Минобороны заявляют, что это "реагирование на угрозы"

Группировки ВСУ в Донбассе и на крымском направлении решено усилить. По версии Минобороны Украины, это необходимо для "прекращения провокационных действий и реагирования на угрозы". С докладом в Верховной раде о ситуации в Донбассе выступил главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.
ВСУ снова начали обстреливать Донбасс

"Усилить группировки объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей и крымском направлении за счет военных частей ВС Украины, которые находятся в разных степенях боевой готовности", - сообщил о решении военного ведомства депутатам Хомчак.

По словам главкома ВСУ, украинская армия готова к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта, так и в случае обострения военно-политической обстановки на границе Украины.

Ситуация вокруг поселка Шумы в Донбассе обострилась 26 марта, когда там погибли четверо военнослужащих ВСУ. Киев обвинил в этом Народную милицию Донецкой народной республики. В ДНР, в свою очередь, заявили, что украинские военные подорвались на минном поле, передает ТАСС.

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