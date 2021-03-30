Минздрав предупредил о третьей волне коронавируса в России

Вторая волна захватила начало 2021 года

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова в ходе своего выступления на конференции "Неделя медицинского образования" оценила риски распространения в России третьей волны коронавирусной инфекции. По ее словам, вторая волна захватила начало 2021 года.

"Показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции", - цитирует замглавы Минздрава ТАСС.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что весной в России еще могут наблюдаться суточные колебания заболеваемости коронавирусной инфекцией, но вряд ли будут достигнуты осенние пиковые показатели.

Во вторник Всемирная организация здравоохранения обнародует подробный доклад о происхождении COVID-19. Согласно имеющимся на текущий момент данным, наиболее вероятный сценарий - передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное.

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