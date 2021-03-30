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Вильфанд назвал причину резкой смены погоды в центре России

15:34
  • вторник
  • 30 марта 2021

На столицу обрушатся дожди

Жителей европейской части России ожидает резкая смена погоды – ясное небо закроют тучи и пройдут сильные дожди. С чем связаны такие изменения, объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Синоптик рассказал, что во вторник вечером в регион придет циклон, насыщенный влагой, из-за чего ожидаются обильные осадки.

"Приходит смена циркуляции, и резко поменяется погода. Она начнет меняться с сегодняшнего вечера. Связано это с тем, что происходит перемещение циклонов по самым северным регионам европейской части России, но теплые воздушные массы по южной периферии циклона перемещаются в центр Европейской России и на север. Они теплые и насыщены влагой. Резкая смена погоды произойдет сегодня вечером", - заявил Вильфанд.

Он добавил, что в ночь со вторника на среду в Москве пройдут обильные дожди, выпадет до четверти месячной нормы осадков, передает РИА Новости.

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