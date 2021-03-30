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Путин: Россия не допустит переноса на свою территорию межэтнических конфликтов

15:14
  • вторник
  • 30 марта 2021

Президент участвует в заседании Совета по межнациональным отношениям

Причиной появления большинства горячих точек на карте мира становятся экономические и политические причины. Однако для разжигания этих конфликтов провоцируется межнациональная и религиозная нетерпимость, заявил президент России. Владимир Путин подчеркнул, что Россия не допустит на своей территории агрессивного национализма и переноса межэтнических конфликтов из-за рубежа.
Путин отметил важность укрепления общероссийской гражданской идентичности

"Мы в России не должны допустить, не допустим ни агрессивной, неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода", - сказал российский лидер на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Путин заявил также, что нет ничего важнее укрепления общероссийской гражданской идентичности. Президент напомнил, что с проблемами в этой сфере столкнулись сегодня многие страны мира как на американском, так и на европейском континенте, передает ТАСС.

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