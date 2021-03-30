ЕК заявила об "ответственности" Австрии за разрешение "Спутника V"

Страна закупит миллион доз российской разработки

Официальный представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела прокомментировала озвученное во вторник решение Австрии закупить 1 миллион доз разработанной в центре Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Власти этой страны будут нести всю полноту ответственности за возможные последствия ее применения", - приводит заявление Лунелы ТАСС.

Она при этом уточнила, что страны Евросоюза имеют право разрешить применение у себя не получившей одобрения Европейского агентства лекарственных препаратов вакцины в чрезвычайном порядке.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Она одобрена для применения уже в 58 государствах. Эффективность российской разработки, как показала третья фаза клинических исследований, составляет 91,6%.

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