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В сгоревшем доме в Мытищах нашли тело человека

23:17
  • вторник
  • 30 марта 2021

Специалистам необходимо провести экспертизу ДНК

В сгоревшем коттедже в подмосковных Мытищах нашли тело человека. Оно сильно обгорело, поэтому специалистам необходимо провести экспертизу ДНК. Предположительно, это тело 61-летнего мужчины, устроившего во вторник стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД. По данным источника РИА Новости, пенсионер сгорел в собственном коттедже, отказавшись сдаться правоохранителям.

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Ранее сообщалось, что во время штурма дома, откуда до позднего вечера отстреливался злоумышленник, пострадал сотрудник Росгвардии. Он был доставлен в больницу Лобни, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщили ТВЦ.RU в управлении Следственного комитета по МО, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По данным следствия, утром 30 марта полиция прибыла в частный дом в поселке Вешки для проверки поступившей информации о незаконном хранении оружия. Однако владелец дома, 61-летний пенсионер, открыл стрельбу и бросил в сторону правоохранителей гранату. После этого он забаррикадировался в доме.

Штурм коттеджа Владимира Барданова продолжался несколько часов. Мужчина оказал ожесточенное сопротивление сотрудникам ФСБ. Правоохранителям пришлось применить гранатомет во время спецоперации.

Видео: подробности спецоперации ФСБ в Подмосковье

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