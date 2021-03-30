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Навигация в Суэцком канале вернулась в обычный режим

15:20
  • вторник
  • 30 марта 2021

Об этом сообщил президент Египта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прокомментировал ситуацию в Суэцком канале, который еще недавно был заблокирован контейнеровозом Ever Given.
Снятый с мели в Суэцком канале контейнеровоз попал на видео

"Навигация в Суэцком канале вернулась в свой обычный режим", - приводит слова главы государства канал Al Arabiya.

Как уточнил Ас-Сиси, "все связанные с аварией вопросы станут предметом тщательного расследования техническими специалистами". Сам президент Египта пообещал лично в этот вопрос не вмешиваться.

Ever Given сел на мель 23 марта. Сдвинуть его удалось только 29 марта с помощью 17 буксиров. Египет намерен потребовать от владельцев контейнеровоза компенсацию. Ответственность за случившееся, отметил советник президента страны Мохаб Мамиш, лежит на капитане судна, хотя вмешались и неблагоприятные погодные условия - дул сильный ветер.

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