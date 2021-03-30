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Десятки случаев тромбоза зафиксированы после вакцинации в Германии

15:40
  • вторник
  • 30 марта 2021

Девять пациентов скончались

Серьезные осложнения выявлены более чем у трех десятков привитых вакциной от коронавируса Vaxzevria компании AstraZeneca в Гемании. По данным Немецкого института Пауля Эрлиха, девять из 31 пациента скончались.
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Проблемы выявлены у двух мужчин 36 и 57 лет, а также у 29 женщин в возрасте от 20 до 63 лет. Как пишет Der Spiegel, в 19 случаях у пациентов развилась тромбоцитопения - снижение количества тромбоцитов.

Власти нескольких европейских стран после выявления подобных осложнений у привитых пациентов уже запретили вакцинацию AstraZeneca. Однако создатели препарата настаивают на его безопасности: утверждается, что наблюдение за 17 миллионами получившими вакцину показало отсутствие повышенного риска возникновения тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

По данным немецкого издания, прививку препаратом AstraZeneca в Германии получили почти 2,7 миллиона человек. Вторую дозу вакцины получили 800 пациентов.

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