Россия идет третьей в мире по охвату тестами на COVID-19

Результаты выдаются менее чем за 48 часов

Во время конференции "Неделя медицинского образования - 2021" заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина рассказала, как в России продвигается процесс тестирования населения на коронавирусную инфекцию.

"Сейчас мы занимаем третье место в мире, Российская Федерация, по охвату тестированием", - приводит слова Брагиной ТАСС.

Она добавила, что 99% результатов тестов выдаются менее чем за 48 часов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россиянам больше не придется самостоятельно отправлять результаты теста на ковид в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы. Итоги исследования можно будет получить на портале госуслуг.

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