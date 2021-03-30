Открывший стрельбу в Мытищах устроил взрыв во время штурма

В здании начался пожар

В подмосковном коттеджном поселке "Новые Вешки" продолжается операция по задержанию мужчины, устроившего стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, 61-летний хозяин дома оказал Росгвардии ожесточенное сопротивление - сначала он начал стрелять, а затем устроил взрыв, после которого в здании начался пожар. Как писали СМИ, в помещении находилось еще несколько человек, но сейчас хозяин остался там один.

"Штурм затруднен сложной планировкой двухэтажного дома и ожесточенным сопротивлением, который оказал его хозяин", - сообщил собеседник агентства.

Изначально сотрудники ФСБ и МВД попытались задержать Владимира Барданова по подозрению в незаконном обороте оружия. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, по которому мужчине грозит вплоть до пожизненного. Поселок оцеплен.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram