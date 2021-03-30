Андрей Рожков раскрыл секрет крепкого брака

Шоумен заявил, что против разводов

Юморист Андрей Рожков поделился секретом счастливой семейной жизни. По его словам, супругам иногда нужно "отдыхать" друг от друга.

50-летний артист вот уже 20 лет состоит в счастливом браке с женой Эльвирой. Пара воспитывает троих сыновей.

"Меня спасало и спасает то, что я часто бываю на гастролях, уезжаю как моряк на неделю-две. И они без меня отдыхают, и я "успеваю соскучиться". Приезжаю с новыми ощущениями и с новой любовью", - признался Рожков.

Он заявил, что не одобряет разводов, хотя многие его знакомые уже успели развестись. Юморист признал, что зачастую пары распадаются из-за невозможности супругов находиться под одной крышей, однако в его семье такого не было, передает портал Е1.

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