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Путин высказался по поводу доли детей мигрантов в школах

15:53
  • вторник
  • 30 марта 2021

В странах Запада это становится серьезной проблемой

Президент Владимир Путин заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям, что число детей мигрантов в школах страны должно позволять адаптировать их к российской среде - как языковой, так и культурной.

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Как отметил глава государства, в некоторых странах Запада с подобными вызовами не справляются, так что местным жителям приходится забирать своих детей из образовательных учреждений.

"Нам нужно иметь в виду эту практику и ни в коем случае не допустить в России развития событий подобного рода", - подчеркнул Путин (цитата по ТАСС).

Он добавил, что проблему нельзя решить усилиями одних школ - властям необходимо пристально следить за ситуацией в городах-миллионниках и отдельных национальных республиках.

Ранее Путин заявил, что Россия не допустит на своей территории межнациональной и религиозной нетерпимости, которая становится причиной появления большинства горячих точек на карте мира.

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