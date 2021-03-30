Новый переход через ж/д пути появится на Большой Очаковской улице

Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории вблизи двух станций Киевского направления МЖД

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станций "Очаково" и "Аминьевская" Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

Как сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе мэра и правительства Москвы, работы по реконструкции и строительству станций планируется завершить в 2021-2022 годах. Новая станция "Аминьевская" обеспечит комфортную пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии.

Таким образом, на Киевском направлении МЖД появится еще два современных городских вокзала с пешеходными переходами-конкорсами через ж/д пути с выходами на платформы и к кассовым залам.

Одновременно с этим будет проведено благоустройство прилегающей к станциям территории. "В районе дома №10 по улице Большая Очаковская будет построен пешеходный переход через ж/д пути", - отмечается в сообщении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram