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Подробности спецоперации ФСБ в Подмосковье

17:59
  • вторник
  • 30 марта 2021

Правоохранители проводят штурм дома 61-летнего пенсионера, который ранее открыл стрельбу по полиции

Вот уже несколько часов в коттеджном поселке в деревне Вешки правоохранители пытаются нейтрализовать мужчину, который открыл огонь по сотрудникам полиции. По предварительным данным, злоумышленник причастен к незаконному обороту оружия. В настоящий момент идет штурм дома, в котором забаррикадировался подозреваемый.
Открывший стрельбу в Мытищах устроил взрыв во время штурма

Черный дым вырывается из окон коттеджа. Внутри него находится 61-летний Владимир Барданов, который уже больше четырех часов держит оборону.

Дороги перекрыты в радиусе нескольких сотен метров. Журналисты дежурят возле оцепления. Дома, где проводится спецоперация, отсюда не видно, но отчётливо слышны выстрелы.

У дома перемещается бронетехника. Стрельба и взрывы то утихают, то возобновляются с новой силой. Судя по звукам, сотрясающим деревню Вешки, у пенсионера целый арсенал. Спецназ предпринял как минимум одну попытку штурма. Соседи снимают происходящее из окон.

Сообщалось о задержании мужчины, но позже информацию опровергли. Правоохранители пришли к Барданову домой с проверкой сегодня утром.

"По оперативной информации, в этом доме проживает мужчина, который подозревается в незаконном обороте оружия. Сотрудники полиции предъявили постановление суда о проведении осмотра жилища и в этот момент мужчина, находившийся в доме, произвёл выстрелы из автоматического оружия в сторону сотрудников полиции. Также бросил две гранаты. Пострадавших нет. Там нет заложников. Он в доме один", - сообщила корреспонденту "ТВ Центра" начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В доме вместе со пенсионером находились его дочь, зять и внучка. Но после переговоров с Бардановым они смогли покинуть здание. Журналисты сообщили, что на место ЧП приехал сын преступника, чтобы уговорить его сдаться.

Известно, что на мужчину из посёлка Вешки зарегистрировано 5 нарезных единиц оружия и одно травматическое. Барданов владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОП, которые были ликвидированы в течение 2-3 последних лет. На нем числится больше 140 тысяч неуплаченных налогов.

"У него полностью забор, всё закрыто. Он знал, где построил дом, для чего и как. Территория немножко в лес уходит. Она не граничит с дорогой. Только с одной стороны дома. Достаточно закрытое у него место", - рассказала местная жительница.

Судя по социальным сетям детей Барданова, на своём участке он держит диких животных: тигра, рысь, медведя.

Виктор Прокушев, Валерия Дзгоева, Алексей Овчинников, "ТВ Центр".

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