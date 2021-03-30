Уроки пандемии: чего добилась Россия спустя год с начала самоизоляции

Жизнь возвращается в привычное русло

За сутки в России от коронавируса выздоровели 9588 человек. По информации оперштаба, это более чем на тысячу превышает количество заболевших. Их суточный прирост составил 8277 случаев. Во всех регионах страны продолжается массовая прививочная кампания. Постепенно смягчаются ограничения. Прошел год с того момента, когда россияне впервые услышали слово самоизоляция.

Укол, который защищает от опасного вируса и спасает жизни. Таких препаратов в нашей стране сразу три - безопасные, эффективные и надёжные. Вакцина "Спутник V" уже одобрена более чем в 50 странах мира. О закупке миллиона доз в апреле заявила Австрия, за что тут же получила гневный упрек из Брюсселя. Звучит, он, впрочем, неубедительно на фоне третьей волны пандемии. Подобный сценарий, по прогнозам Минздрава, вполне возможен и в России. С одной лишь важной деталью - мы вместе можем его предотвратить.

"Мы говорили, что нам нужно оружие в борьбе с этой инфекцией, мы его получили, пользуйтесь. Фактически в стране по пунктам было сделано все, что было необходимо для оказания медицинской помощи", - заявил Михаил Мурашко, министр здравоохранения России.

Год назад страна прильнула к экранам телевизоров - смотрели обращение президента. Тогда мало кто понимал, что нерабочими будут почти полтора месяца. Границы оперативно закрыты. В Китае и Европе реанимации переполнены. Врачам приходится выбирать, кого спасать. Что-то далекое и непонятное для России. Болеют ведь пока только знакомые знакомых. В это же время власти экстренно перепрофилируют больницы, наращивают производства тестов, медикаментов и средств защиты. Позже эксперты, причем не только российские, констатируют - в марте 2020 года президент Владимир Путин принял стратегическое решение. Действуя на опережение, мы выиграли самое главное - время, за которое успели подготовить всю систему здравоохранения и избежать коллапса.

- Я очень хочу домой, я очень хочу обнять своего шестилетнего сына. Пожалуйста, оставайтесь дома.

Самый популярный призыв весны и лета 2020 года. Государство, конечно же, поддержало россиян в такой непростой период и уровень этой поддержки, отмечают многие, беспрецедентный! Социальные расходы, по сравнению с 2019 годом, выросли в два раза. Семьи с детьми получили выплаты из бюджета, были увеличены пособия по безработице.

"Город нас дождался, как и обещал", - ролик с этой подписью публикует столичный департамент транспорта. Трафик уже вернулся к уровню до пандемии. В марте 2020 года жизнь в мегаполисе словно поставили на паузу. Теперь об этом напоминают лишь фотографии. Пожалуй, еще никогда на столичных улицах не было так пусто. Пугающая красота.

Из столичного бюджета на социальную поддержку москвичей в 2020 году было выделено более полутриллиона рублей. Город выполнил все свои социальные обязательства, а выплаты получил каждый третий москвич, уточнили сегодня на заседании президиума столичного правительства. Москва вошла в тройку городов мира, которые разработали лучшие практики для борьбы с COVID-19.

Жизнь кипит: открыты спортклубы, магазины, кафе и рестораны. Экономика медленно, но вполне уверенно, стремится к докризисным показателям. В период пандемии государство освободило предпринимателей от уплаты некоторых налогов, предоставило беспроцентные кредиты и другую финансовую помощь.

"Падение ВВП - 3,6% на данный момент. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы, Евросоюза, меньше, чем в США. Всё, что мы делаем по поддержке экономики, по поддержке пострадавших отраслей производства, связано напрямую с поддержанием рабочих мест", - говорил ранее Владимир Путин.

А еще мы, несмотря на все проблемы и трудности, провели юбилейный Парад Победы и проголосовали за поправки в Основной закон, определяющий будущее страны на десятилетия вперед. Сегодня по числу заболевших в сутки на 100 тысяч Россия занимает лишь 67-е место. И входит в тройку лидеров по охвату тестирования. Уроки пандемии усвоены, жизнь возвращается в привычное русло, но насколько быстро, теперь зависит от каждого.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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