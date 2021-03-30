Задержан подозреваемый по делу о прослушке российских политиков

Ранее по 13 адресам прошли обыски

На границе с Казахстаном задержали ключевого подозреваемого по делу о незаконной прослушке представителей администрации Екатеринбурга и депутатов гордумы, а также региональных властей и представителей крупных компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее по 13 адресам прошли обыски. Один из ключевых фигурантов дела пытался скрыться за рубежом. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

Прослушка, уточнил собеседник агентства, велась осенью 2019 года. В октябре 2020-го Кировским районным судом Екатеринбурга был арестован подозреваемый в слежке за депутатами и чиновниками в Свердловской области.

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