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Задержан подозреваемый по делу о прослушке российских политиков

16:13
  • вторник
  • 30 марта 2021

Ранее по 13 адресам прошли обыски

На границе с Казахстаном задержали ключевого подозреваемого по делу о незаконной прослушке представителей администрации Екатеринбурга и депутатов гордумы, а также региональных властей и представителей крупных компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Ранее по 13 адресам прошли обыски. Один из ключевых фигурантов дела пытался скрыться за рубежом. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

Прослушка, уточнил собеседник агентства, велась осенью 2019 года. В октябре 2020-го Кировским районным судом Екатеринбурга был арестован подозреваемый в слежке за депутатами и чиновниками в Свердловской области.

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