Собянин: В период пандемии москвичи получили дополнительную социальную поддержку

Мэр столицы отметил развитие социальной сферы города в 2020 году, несмотря на коронавирус

В период пандемии москвичи получили дополнительную социальную поддержку. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Несмотря на пандемию, в 2020 году правительство Москвы сохранило и расширило действующие программы социальной защиты жителей города. В 2020 году из бюджета Москвы на предоставление мер социальной поддержки в денежной и натуральной форме было выделено 547,4 миллиарда рублей - на 19% больше, чем в 2019 году. 44% из этой суммы было направлено на социальные выплаты и пособия", - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

На горячую линию Комплекса социальной защиты в течение 2020 года поступило 1,64 миллиона звонков. Операторы оформили 501 тысячу заявок на оказание 643,6 тысячи социальных услуг для граждан, которые должны были соблюдать режим самоизоляции.

В 2020 году городской социальный стандарт минимального дохода неработающего пенсионера составлял 19 тысяч 500 рублей. С 1 января 2021 года он был увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц.

Также с 1 января 2020 года были проиндексированы все ежемесячные выплаты ветеранам и пенсионерам на 5,6%. С 1 января 2021 года ежемесячные выплаты ветеранам были проиндексированы на 3,7%.

Город оказывает всестороннюю поддержку москвичам, оставшимся без работы. В первую очередь, это помощь в быстром трудоустройстве и выплата пособий по безработице. В Москве работает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы – столичная служба занятости. В её состав входят 56 отделов трудоустройства, расположенных в офисах "Мои документы", 2 флагманских центра "Моя работа" и специализированный центр "Моя карьера". В 2020 году городская служба занятости помогла найти работу 178 тыс. человек.

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