Не только экономика: Путин назвал условия для развития России

Принципиальное значение для граждан имеет чувство сопричастности к судьбе России

Россия не допустит на своей территории агрессивного национализма и переноса межэтнических конфликтов из-за рубежа. Об этом во вторник заявил Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в онлайн-формате.

Президент отметил, что, хотя в основе появления большинства горячих точек в мире лежат экономические и политические причины, для разжигания этих конфликтов провоцируются, как правило, межнациональная и религиозная нетерпимость. По его словам, более 80% россиян положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране, но эти вопросы требуют постоянной, каждодневной работы, так как касаются очень чувствительной для людей сферы.

Владимир Путин подчеркнул, что для успешного решения задач, которые стоят сегодня перед нашей страной, важна не только эффективная экономика, передает "ТВ Центр". Для многонациональной России принципиальное значение имеют солидарность людей, чувство сопричастности к судьбе Отечества - то, что принято называть общероссийской идентичностью, гражданским самосознанием.

"В практике ряда государств гражданская и этническая идентичности часто воспринимаются как конкуренты. Считаю такой подход - у нас, во всяком случае - мягко говоря, абсолютно некорректным, а для нашей страны, хочу это подчеркнуть особо, абсолютно неприемлемым. Человек может принадлежать к той или иной этнической группе, но страна у нас всех одна - большая - Россия. Это касается и национальных языков, и обычаев. Наш общий, государственный, русский язык, сформированные за века общие культурные, духовные ценности и традиции - всё это укрепляет единство и силу России, обеспечивает наш суверенитет, независимость. Гражданское самосознание, как и патриотизм, не даются при рождении, они формируются. Формируются поступками взрослых, моделями поведения и образами, которые транслируют СМИ, всей нашей общественной средой: культурой, наукой, образованием. Всё это наравне с традициями семьи вносит свой вклад в воспитание молодёжи. И как здесь не вспомнить период вынужденных ограничений? Замечательные примеры взаимовыручки, бескорыстной помощи, сплочённости людей, причём вне зависимости от возраста, социального статуса, национальности и вероисповедания, - все эти примеры мы видели совсем недавно. И важно, чтобы эти примеры становились моральным ориентиром для молодых людей, для детей", - заявил Путин.

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