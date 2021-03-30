"Перелом нестандартный": Стриженову прооперировали после падения на съемках

Операция прошла успешно

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова, ранее упавшая в студии во время съемок передачи "Время покажет", выложила в Instagram видео, в котором рассказала о случившемся.

После падения ее, по совету Елены Малышевой, сразу отвезли не в травмпункт, а в Боткинскую больницу, где после рентгена выяснилось, что перелом "сложный, нестандартный, со смещением, с осколками".

"Врач сказал, что надо делать операцию и ставить пластинку. <...> И все уже теперь, слава богу, позади. Только что сделали первую перевязку", - рассказала ведущая.

Стриженова ведет передачи "Доброе утро" и "Время покажет" на Первом канале. Она также известна по ролям в кинопроектах "Дедушка моей мечты", "Домик в сердце", "Убийство на 100 миллионов" и "Куприн".

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