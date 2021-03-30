ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Перелом нестандартный": Стриженову прооперировали после падения на съемках

16:27
  • вторник
  • 30 марта 2021

Операция прошла успешно

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова, ранее упавшая в студии во время съемок передачи "Время покажет", выложила в Instagram видео, в котором рассказала о случившемся.
"Мама еще в форме": Кристина Асмус исполнила акробатический трюк

После падения ее, по совету Елены Малышевой, сразу отвезли не в травмпункт, а в Боткинскую больницу, где после рентгена выяснилось, что перелом "сложный, нестандартный, со смещением, с осколками".

"Врач сказал, что надо делать операцию и ставить пластинку. <...> И все уже теперь, слава богу, позади. Только что сделали первую перевязку", - рассказала ведущая.

Стриженова ведет передачи "Доброе утро" и "Время покажет" на Первом канале. Она также известна по ролям в кинопроектах "Дедушка моей мечты", "Домик в сердце", "Убийство на 100 миллионов" и "Куприн".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.